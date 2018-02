Nytt godt kvartal for Polaris Media

Nyheter

For hele 2017 leverte selskapet et driftsresultat på 159 millioner kroner, opp fra 120 millioner kroner i 2016. Mediekonsernet trekker fram mediehusene Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og iTromsø, samt Polaris Trykk Trondheim, som de som har levert god resultatfremgang i 2017.

Totalt i 2017 gikk annonseinntektene ned 6 prosent. For fjerde kvartal falt annonseinntektene med 2 prosent fra samme periode i 2016, hovedsakelig fordi annonseinntektene fra papiravisene gikk ned med 9 prosent til 110 millioner kroner. Inntektene fra abonnementer og digitale annonser økte imidlertid, til henholdsvis 142 millioner kroner og 59 millioner kroner.

Det bidro til at driftsinntektene økte fra 393 millioner kroner i fjerde kvartal 2016, til 395 millioner kroner i fjerde kvartal i år.

At nesten alle mediehusene i konsernet har vekst i antall abonnenter, og at antall rene digitale abonnementer har vokst med 87 prosent, trekkes fram som spesielt gledelig.

– Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg, sier konsernsjef Per Axel Koch i en kommentar til regnskapet.

Totalt sett kuttet selskapet kostnadene sine med 51 millioner kroner i løpet av året.

Polaris Media omfattet i 2017 34 mediehus. Med virkning fra 1. januar i år ble de også største eier i Trønder-Avisa.