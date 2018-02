Nordmenn kjøpte elektronikk for 35 milliarder i fjor

Nyheter

Tallene fra Stiftelsen Elektronikkbransjen viser at nordmenn handlet hvitevarer, brunevarer, bærbare datamaskiner og duppeditter for 35,3 milliarder kroner i fjor. Det er økning fra 33,2 milliarder året før. Omsetningsveksten er på 6,2 prosent.

Tallene viser at salget av mobiltelefoner har sunket, men at nordmenn samtidig bytter ut mobiltelefonen raskere enn før. Det ble solgt 1,9 millioner mobiltelefoner og mange velger de dyreste modellene.

Mobiler

– I 2017 var den gjennomsnittlige levetiden for mobiltelefoner 31,1 måneder, mens den for ett år siden var 33,0 måneder. Det vil si at gjennomsnittslevetid for mobiltelefon i dag er 2,5 år. Det er likevel bedre enn for noen år siden, hvor vi byttet telefon hver 18. måned, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen.

Mens telefonene blir dyrere, blir TV-en større. I 2017 var nesten halvparten av TV-ene som ble solgt over 50 tommer. Totalt ble det solgt 386.000 tv-apparater.

Velger dyrt

På den andre siden brukte vi mindre penger på hvitevarer i fjor. Store hvitevarer er den store omsetningsdriveren i markedet, skriver bransjeorganisasjonen. Salget i antallet er gått tilbake fra 1,46 millioner enheter i 2016 til 1,43 millioner enheter i fjor. Omsetningen holder seg imidlertid ganske høy fordi kundene velger dyre toppmodeller når de pusser opp kjøkken og bad.

2017 var også året da FM-båndet ble slukket, noe som ga et kraftig utslag på salget av DAB-radioer og DAB-omformere. I alt 1,29 millioner DAB-enheter ble solgt i fjor, mot 965.000 i 2016.