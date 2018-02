Aktor ber om ti års fengsel i overgrepssak på Sunnmøre

Nyheter

Rettssaken pågår i Sunnmøre tingrett.

Mannen har ifølge tiltalen fått jenter ned i 11-årsalderen til å kle av seg for ham. Den 38 år gamle mannen utga seg for å være en 17 år gammel gutt da han kom i kontakt med jenter på internett. Han er også tiltalt for overgrep mot en seks år gammel jente.

Aktor mener mannen systematisk har utnyttet sårbare jenter og forgrepet seg grovt mot dem, melder NRK.

Da mannen forklarte seg i retten i januar, beklaget han det som hadde skjedd og forklarte at han ikke så konsekvensene av det. Politiet i Møre og Romsdal forklarte i retten at etterforskerne hadde funnet 367.000 Skype-filer som viste grove overgrep, da de gransket datatrafikken mellom mannen og jentene.