Prester skal fortsatt gå med dødsbud

Avtalen, som gjelder fra 4. juni i år regulerer beredskap og utrykning knyttet til dødsbud på vegne av politiet, samt uoppsettelige tjenester.

Beredskap er tatt ut av prestens arbeidstid. Det som før ville gitt mye avspaseringstid for prester, vil nå frigjøres til prestetjeneste i et omfang på mellom 30 og 50 presteårsverk. Det godtgjøres for både beredskapsuker og for utrykning.

Skal se på rutiner

Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe som gjennomgår utfordringer og rutiner knyttet til HMS i forbindelse med å gå med dødsbudskap.

– Avtalen gir en god og tilfredsstillende løsning på det viktige samfunnsoppdraget det er å gå med dødsbudskap på vegne av politiet, sier HR-sjef Sissel Vartdal i Kirkerådet, som har sittet på den ene siden av forhandlingsbordet.

Presteforeningen fornøyd

Også Presteforeningens leder Martin Enstad er tilfreds.

– Presteforeningen er fornøyd med at beredskapsordningen blir tilført drøye ni millioner kroner. Vi er glade for at det blir en organisert beredskap med forutsigbar vaktbelastning, sier han.

At store deler av landet nå får beredskapsområder som går utover prestens tjenestedistrikt, gjør at mange prester vil ha rett til å reservere seg mot å delta i beredskapsordningen.

– Jeg vil oppfordre prestene til å være solidariske med hverandre, og ta sin del av denne belastningen, sier Presteforeningens leder.

I fjor sommer vedtok landsmøtet i Human-Etisk Forbund at de mente politiet burde få ansvaret for å overlevere dødsbudskap til pårørende.