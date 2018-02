Russisk fly eksploderte da det traff bakken

Nyheter

71 mennesker døde da flyet eksploderte da det traff bakken i Russland.

I en uttalelse fra den russiske flyhavarikommisjonen heter det at flystyrten kan ha skjedd som følge av menneskelig feil, teknisk svikt eller dårlig vær. Det har kommet rekordmye snø i denne delen av Russland de siste ukene. Etterforskerne har utelukket at en terrorhandling kan ha vært årsaken til ulykken.

Den amerikanske presidenten Donald Trump ringte mandag Russlands president Vladimir Putin for å sende sine kondolanser, ifølge en talsmann i Det hvite hus.

Rundt 100 etterforskere og kriminalteknikere var mandag på plass på stedet der flyet styrtet.

Til sammen over 900 mennesker deltar i redningsarbeidet, som nå omtales som leting etter omkomne og ikke overlevende. Redningsarbeiderne bruker blant annet droner i søket, siden leteområdet er så stort.

Sju dager

Vrakdeler er spredt ut over et 300.000 kvadratmeter stort område. Myndighetene regner med at det vil ta en ukes tid å gjennomsøke hele området.

– Vi planlegger å bli ferdige med mesteparten av søket i løpet av sju dager, for flydeler er strødd ut over et svært stort område, sier Vladimir Putsjkov, statsråd med ansvar for nødetatene, under en befaring på stedet.

De store snømengdene gjør det vanskelig for redningsarbeiderne.

– Vi gikk rundt 600–700 meter over et jorde med snø som nådde oss til hoftene, sier Aleksej Besedin, en av de første redningsarbeiderne som nådde fram.

Den ene av flyets to såkalte svarte bokser, ferdskriveren, er funnet, og etterforskere er i gang med å undersøke den. I tillegg er det funnet om lag 400 vrakdeler fra flyet, ifølge russiske luftfartsmyndigheter.

Eksploderte

Flyet var intakt idet det traff bakken, og så eksploderte det. Det var ingen brann om bord mens det ennå var i luften, opplyste etterforskere mandag ettermiddag.

Øyenvitner har tidligere sagt at de så flyet falle brennende mot bakken.

– Besetningen og passasjerene hadde ingen sjanse til å overleve, sier en kilde i den russiske redningstjenesten.

– Det føltes ut som en sjokkbølge. Vinduene ristet, sier Maria, som bor i en landsby nær havaristedet.

Russiske lufttransportmyndigheter opplyser at flyet forsvant fra radaren bare minutter etter avgangen fra Domodedovo-flyplassen i Moskva.

– Det er på det rene at besetningen ikke har meldt fra om noen tekniske problemer i flyet, sa Svetlana Petreno, talskvinne for den russiske havarikommisjonen, søndag kveld.

Flyet var av typen Antonov An-148 og tilhørte flyselskapet Saratov Airlines.

Sorg

Flyet styrtet i distriktet Ramenskij, om lag 70 kilometer sørøst for hovedstaden Moskva. Det var på vei til byen Orsk, like ved grensen til Kasakhstan, med 65 passasjerer og en besetning på 6. De omkomne var i alderen 5 til 79 år. De fleste var fra Orenburg-regionen, nær den kasakhstanske grensen.

Lokale medier viste bilder av fortvilte og gråtende pårørende som samlet seg på flyplassen i Orsk søndag. Psykologer og annet helsepersonell ble sendt til flyplassen for å bistå dem.

Lokale myndigheter i Orenburg erklærte mandag for sørgedag, med flagg på halv stang fra offentlige bygninger og avlysing av alle underholdningsarrangementer.

President Vladimir Putin har sendt sine kondolanser til de pårørende. Også FN kondolerer.

Flystyrten er en av de verste flyulykkene som har skjedd i Russland.