Festivalen har holdt på siden 2004. Nå blir det pause på ubestemt tid

Nyheter

Siden 2004 har Nordsjøfestivalen skapt liv og røre i Elnesvågen i august. Flere kjente artister har stått på scena og den etter hvert så berømte «ta sjansen»-konkurransen har imponert mange besøkende. Men nå er det slutt, i hvert fall for arrangør Elnesvågen Småbåtforening.

– Vi har besluttet å ta ei pause i Nordsjøfestivalen. Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere i alle årene vi har arrangert festivalen. Dette er selvfølgelig vemodig, spesielt for oss som har holdt på siden 2004. Men nå ser vi at det er en tid for alt, skriver Elnesvågen Småbåtforening i ei pressemelding.

Men ønsker noen andre i kommunen å overta, er det fritt fram.

– Er det noen i kommunen som ønsker å videreføre konseptet, kanskje endre og forbedre det, er det ønskelig fra vår side. Ta kontakt med Elnesvågen Småbåtforening.

Småbåtforeninga ønsker å takke alle som har bidratt, besøkende, kommunen, gjester og befolkningen i og rundt kommunen.

– Dette har uten tvil vært ei positiv reise.