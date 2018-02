Fant bevisstløs mann ved Sellanrå - etterforsker saka

Nyheter

Ved Sellanrå skole har politiet strukket flere sperrebånd, kan forbipasserende opplyse.

– Vi etterforsker på stedet etter funn av en bevisstløs person som helsepersonell tok med seg, sier operasjonsleder Erik Mikalsen ved Møre og Romsdal politidistrikt.

– Vi prøver å få avklart om dette er en ren helsesak, eller noe annet, siden ingen kjenner til hva som hadde skjedd med vedkommende. Årsaken kan godt være et helseproblem. Vi har fått opplyst at det er veldig glatt på stedet, så en teori er at mannen har falt og slått hodet. Men så lenge vi ikke kjenner omstendighetene, går vi bredt ut, ser Mikalsen.

– Er det noe som tyder på at det kan ligge noe kriminelt bak?

– Nei, det er det ikke. Men om det skulle vise seg å være noe, så har i hvert fall vi gjort våre undersøkelser, sier Mikalsen.

Mannen er i 50-åra, og hjemmehørende i Molde.