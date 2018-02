Ikke sikkert man får nytt pass om man mister sitt

Nyheter

I fjor ble 34.401 norske pass meldt stjålet eller mistet. Det er et bekymringsfullt høyt tall, mener Politidirektoratet.

– Det skjer iblant at de rett og slett ikke får nødpass eller nytt pass. Dette skjer dersom man har mistet pass flere ganger på kort tid. Mye tyder på at mange er blitt for sløve når det gjelder oppbevaring av passet sitt, sier seksjonssjef i ID-seksjonen i Politidirektoratet, John Kristian Thoresen, til Dagbladet.

Videre sier han at det bør gjøres nærmere undersøkelser knyttet til forklaringen som gis i forbindelse med tap av pass. Blant annet viser han til et eksempel hvor pass er brukt av andre enn innehaver. Passet ble meldt som «tapt under flytting» etter at misbruket var avdekket – selv om informasjon fra folkeregisteret viste at flyttingen hadde skjedd flere måneder i forkant.

– Slike forhold gir grunnlag for å vurdere passnektelse eller tilbakekall av pass grunnet misbruk, sier Thoresen til avisa.