Giske beklaget upassende og ubehagelige hendelser

Nyheter

– Jeg er lei meg for hendelser som var upassende og ubehagelige, lei meg for folk som har hatt det vondt, varslere, men også for hvordan det har rammet mine nærmeste, sa Giske og la til at han ikke har vært bevisst nok sin rolle:

– Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært bevisst nok min rolle og makt, i sosiale sammenhenger, ansvaret er mitt, jeg har gjort feil og jeg sier unnskyld, sa Giske.

Han gjorde lørdag politisk comeback under stiftelsesmøtet til Orkland Arbeiderparti.

Nervøs

Beklagelsen kom tidlig i den omfattende talen, som overveiende handlet om den politiske kursen videre for Ap, og etter at Giske hadde innrømmet at han var nervøs.

– Første gang jeg sto på talerstolen i Orkdal var på partimøtet i 1989 som nyvalgt leder i AUF Sør-Trøndelag, og jeg gruet meg til å ta ordet. Nå står jeg her igjen, langt eldre og mer erfaren, men likevel kjenner jeg på følelsen fra den gang, sa Giske før han fortsatte:

– Jeg kan ikke snakke til dere uten å snakke litt om den siste tiden. Det er derfor det er så mange medier her. Jeg kan ikke legge skjul på at dette er vanskelig å snakke om. Jeg håper dere forstår at jeg er lei meg, sa Giske til nesten 100 Ap-representanter på stiftelsesmøtet.

– Har tatt det til meg

Giske fikk stående og varig applaus da han ankom til stiftelsesmøtet. Til stede var omkring 100 partimedlemmer og et stort pressekorps.

Han fortsatte med å rose dem som har tatt den vanskelige beslutningen om å stå fram og varsle om sine opplevelser.

– De som har fortalt om meg, fortjener respekt for sitt mot. Etter mange år står de fram med historier som sikkert er kjempevanskelig å fortelle om. Det er historier som ikke skal bagatelliseres og bortforklares. Jeg har tatt det til meg og gitt en uforbeholden unnskyldning, sa Giske.

– Metoo handler om kvinner som sier fra og som forandrer verden, som forandrer oss og som forandrer meg, fastslo han.

Bestridt varsler

Giske måtte i starten av januar trekke seg som nestleder i Ap etter at partiet hadde fått flere varsler om hans oppførsel.

Ap har konkludert med at Giske har brutt partiets etiske regelverk når det gjelder seksuell trakassering, men selv bestred Giske i et brev til sentralstyret nylig tre av fem konkrete varsler.

Giske har mistet sin plass i Aps sentralstyre, og Rigmor Aasrud har overtatt hans posisjon som finanspolitisk talsperson. Giske tok sist uke på nytt sete i Stortinget, der han nå har gått inn i familie- og kulturkomiteen.