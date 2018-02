Nyheter

Molde brannvesen meldte lørdag kveld at de kjørte ut for å bistå en huseier med å «lokalisere udefinerbar lyd i himling».

Helt avklart ble ikke situasjonen, men brannfolkene kom til at mus mest sannsynlig var årsak til lydene.

«Musen overlatt til huseier,» er den kortfattede meldingen fra nødetaten - der man kan ane at huseier kanskje ikke er like rolig for situasjonen.