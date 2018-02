Kviltorp-gutter til topps i skolesjakk

Nyheter

Molde: Elevene fra Kviltorp vant alle kampene sine og fikk ta med seg pokalen hjem fra Kristiansund. Der hadde de konkurrert mot elever fra Frei, Nordlandet, Dale, Batnfjord, Innlandet, Bruhagen, Dalabrekka, Angvik, Gomalandet, Bjerkelund og Allanengen skoler.

Første gang

– Jeg har aldri kjent på en slik følelse før, sier Venujan Srikantharajah (11), en av spillerne på laget etter turneringsseieren. For ham var det første turneringen han deltok på. Han har spilt sjakk i ett år.

Trener jevnt

Sjakklubben på skolen heter Kviltorp sjakklubb. Elevene trener en gang i uka. De synes det er gøy med sjakk, og liker å bruke hodet. Elevene går i 5. og 6. klasse og er mellom 10 og 12 år gamle.

– Jeg har spilt sjakk i fire år, men har bare spilt aktivt i ett og et halvt år, forteller Matheo Frøsøye (10), som satt på første bord under turneringen. Han vært med på flere turneringer før.

Flest gutter

Skolesjakklubben består av åtte medlemmer, sju gutter og ei jente. De trener en gang i uka – på torsdager, men forteller at de spiller sjakk hver dag.

– Vi har også spilt en gang i klassen før. Da var det alle mot alle, sier Venujan.

Vinnerplan

Venujan og Matheo forteller at ambisjonen til laget på skoleturneringen var å vinne. Da de vant kampene sine ble de glade, men enda gladere når de hadde vunnet hele turneringen. Da ble det feiring med is.

– Hvorfor spiller dere sjakk?

– Fordi det er gøy, og fordi det er noe å gjøre på fritida, sier Venujan.

Inspirert av Magnus Carlsen

Dette sier læreren deres etter turneringen:

– Elevene trener mye på fritida og de har en sjakklubb på skolen en gang i uka. Tre av elevene går i tillegg på Molde Sjakklubb der de også spiller mot voksne motstandere, sier Kyrre Walle.

– Hva med taktikken for turneringen?

– Elevene hadde ingen spesiell taktikk, de bare kjørte på. Når de vant hele turneringen, ble alle sammen glade og det ble skikkelig god stemning, forteller han.

Lærer Kyrre Walle begynte sjøl med sjakk på grunn av Magnus Carlsen. Han tok et sjakk-kurs for ett år siden og det var det som inspirerte ham til å starte et sjakklag på skolen.

Resultatliste:

Kviltorp - 18 poeng (av 18)

Nordlandet - 15 poeng

Dale - 15 poeng

Gomalandet - 12 poeng

Bruhagen - 12 poeng

Innlandet - 12 poeng

Angvik - 12 poeng

Frei - 12 poeng

Batnfjord - 11 poeng

Dalabrekka - 10 poeng

Bjerkelund - 9 poeng

Allanengen - 6 poeng

Johannes Holm (Åfarnes oppvekstsenter), Olav Hagset (Bekkevoll ungdomsskole) og Mathias Blichfeldt (Åfarnes oppvekstsenter) har vært på arbeidsuke i Romsdals Budstikke og har skrevet denne artikkelen