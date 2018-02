Brødre fengslet for voldtekt

Nyheter

MOLDE: Voldtektene skal ligge noe tilbake i tid, til sommeren 2015, da de to rumenske mennene hadde tilhold på en campingplass i Romsdal.

Saka ble anmeldt i januar i fjor. Siden da har politiet gjennomført en omfattende etterforskning som ledet til etterlysning via Interpol. Kort tid etter ble de to pågrepet i London 1. august i fjor, ifølge TV 2.

Fare for påvirkning av vitner

Tirsdag ble brødrene fraktet til Molde for innledende avhør med tolk, og torsdag godkjente tingrettsdommer Oddne Hansen fire ukers fengsling med brev- og besøksforbud.

Det ble innvilget fordi det er «skjellig grunn» til mistanke. Retten viste også til fare for bevisforspillelse, siden de siktete ønsker at politiet avhører familie og venner, og disse ikke bør kontaktes først.

Det er også fare for unndragelse, siden de to ikke har noen tilknytning til Norge lenger. Forsvarerne opplyser til TV 2 at de begge nå er småbarnsfedre bosatt i London.

Jente var mindreårig

Mennene er siktet for flere tilfeller av voldtekt av en mindreårig jente som var under 16 år på gjerningstidspunktet, samt en jente over den seksuelle lavalder. Brødrene var da henholdsvis i slutten av tenåra og i begynnelsen av 20-åra.

Retten viser til at det ikke er grunn til å tro at de to fornærmete, som er venninner, har samsnakket for å påføre mennene straff for overgrep de ikke har begått, skriver retten.

Tok et halvt år

Påtaleansvarlig, politiadvokat Anders Skorpen-Trøen, sier til Romsdals Budstikke at det ikke er hverdagskost å hente siktete fra England. Der satt de fengslet i cirka et halvt år først.

– Det er ikke enkelt, så det var tida det tok å få dem utlevert. En britisk domstol må fatte vedtak om utlevering først, forklarer politiadvokaten.

Han ønsker ikke å kommentere hvorfor det gikk lang tid fra voldtekten skal ha funnet sted til saka ble anmeldt.

– Det vil jeg ikke spekulere i av hensyn til de fornærmete.

– Dere henter ikke hvem som helst hit på denne måten?

– Nei. Det er fordi vi mener det er konkrete holdepunkter for å mistenkte dem for dette. Så får videre etterforskningen avgjøre om det er grunnlag for løslatelse eller en tiltale. Vi har ikke konkludert på noe ennå.

Bodde på campingplass

Ifølge TVs opplysninger skal de siktete ha hatt sommerjobb her sommeren 2015, men det vil ikke politiet bekrefte.

– Vi vet hvorfor de var her, men fordi det gjenstår etterforskningsskritt på dette området vil jeg ikke gå ut med det, sier Skorpen-Trøen.

Nekter straffskyld

Ifølge forsvarerne nekter de to straffskyld for det de er siktet for.

– Vi mener det er en tynn siktelse basert på et utilfredsstillende grunnlag, sier forsvarerne Anniken Killingstad og Sidra Bhatti i advokatfirmaet Rogstad AS i Oslo til TV 2.