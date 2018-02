Vil ha Farstad inn i Venstre-toppen

Nyheter

– Med to statsråder og vår parlamentariske leder som partiets øverste ledelse, ligger alt til rette for at Venstre skal få stort gjennomslag og synlighet, sier valgkomiteens leder Ketil Kjenseth.

Partileder Trine Skei Grande sier at Venstres regjeringsdeltakelse gir hele partiorganisasjonen en ny rolle, men også et større ansvar.

– Sammen skal vi gjøre Venstre til et sterkt lag over hele landet, sier Grande.

Farstad-forslag

Tidligere stortingsrepresentant Pål Farstad fra Møre og Romsdal er foreslått som nytt medlem av partiets sentralstyre. Valgkomiteen går i tillegg inn for gjenvalg av sentralstyremedlemmene Sveinung Rotevatn fra Sogn og Fjordane og Guri Melby fra Oslo. Rotevatn er statssekretær i Justisdepartementet, mens Melby rykket inn på Stortinget da Grande ble kulturminister i januar.

Ida Gudding Johansen fra Nordland som i dag er vara til sentralstyret er foreslått som nytt fast medlem, Solveig Schytz fra Akershus går motsatt vei, mens Trine Noodt fra Finnmark forsvinner ut av sentralstyret og ned på første varaplass til landsstyret.

Raja inn, Borsch ut

Valgkomiteen foreslår videre at finanspolitisk talsmann Abid Q. Raja fra Akershus overtar den direktevalgte plassen i landsstyret for Rebekka Borsch, som ble statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ved regjeringsutvidelsen.

De direktevalgte landsstyremedlemmene Odd Einar Dørum fra Oslo, Inger Noer fra Hedmark og Erlend A. Horn fra Hordaland foreslås gjenvalgt. Landsstyret består i tillegg av fylkeslederne og fire representanter fra Venstres sideorganisasjoner.

Partiledelsen og medlemmer av sentralstyret og landsstyret velges på Venstres landsmøte som holdes på Gardermoen 13.–15. april.

(©NTB)

Venstre-leder Trine Skei Grande og nestlederne Terje Breivik (til venstre) og Ola Elvestuen (til høyre) ønsker gjenvalg på partiets landsmøte i april. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix