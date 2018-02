Mildere vær i vente

Nyheter

Yr melder en liten oppsving i temperaturen fredag og mange steder kan kjenne på en liten varmegrad eller to.

-Det kommer lavtrykk og nedbør fra vest. Da vil temperaturen stige noe. På Sørlandet og Vestlandet vil nedbøren nok komme som regn, men rundt Oslofjorden er det litt vanskelig å si hva som skjer. Noe vil komme som regn eller sludd eller snø i høyden, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal til NTB.

Statsmeteorologen sier det ligger an til et påfyll av nysnø i høyden rundt hovedstaden, men advarer om vanskelige smøreforhold for dem skal delta i Holmenkollmarsjen lørdag.

– Det blir ikke det letteste forholdene å smøre skiene for. Nysnø på toppen av gammel islagt såle, det kan være vrient å velge rett, sier Løvdal.

Mindre kaldt

Temperaturen skal imidlertid falle igjen i helgen og bare Vestlandet fra Stavanger i sør til Ålesund i nord kan bokstavelig talt regne med varmegrader inn i neste uke.

– Det blir betydelig mindre kaldt enn tidligere i vinter, sier Løvdal.

I indre strøk blir det imidlertid heller ikke veldig kaldt. For Røros, hvor kvikksølvet ofte faller langt ned i termometeret midtvinters, varsles det minimum 7 minusgrader neste uke. Heller ikke for Karasjok tror meteorologene det blir et tosifret antall kuldegrader, opp fra 20 blå torsdag til bare 4 minus lørdag.

Hovedårsaken til vridningen av været er endret vindretning. Over hele landet varsles det ved inngangen til helgen sterk vind fra sør eller sørøst. På Vestlandet blir det kraftige vinder med storm og kuling i kastene. Det vil dessuten komme en del nedbør, men over 300 meter går nedbøren fra regn til snø.

I nord blir det vind, men opphold og klarvær.

Mye snø

Snøoversikten fra Yr torsdag viser at det er snø i nesten hele landet, om enn veldig varierende mengder. Bortsett fra på målestasjonen på fyrene langsetter kysten melder Meteorologisk institutt om snø de aller fleste steder over hele Norge, noen steder snømengder opp mot over 2 meter.

Mest snø er det selvfølgelig høyt oppe i fjellet, som på Folgefonna skisenter i Jondal, men også lavere ned er snømengdene anselige. I Godal i Telemark er det rapportert inn snødybde på 150 centimeter og selv på Tryvann i Oslo er det nesten 1 meter snø (97 cm) og på Bjørnholt i Nordmarka er målt over 120 cm de siste dagene. Ved Værvarslingens stasjon i Tromsø var snødybden 53 centimeter torsdag.

– Ikke på 30 år er det målt mer snø på målestasjonen på Bjørnholt i Oslo, sier Rafael Eskobar Løvdal.