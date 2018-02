Nyheter

To portugisiske vogntog ble stoppet i kontroll ved Romsdal kontrollstasjon tirsdag.

Under kontrollen viste det seg at de var svært dårlig forberedt for sin tur til Sunnmøre. Hver av trailerne hadde ti hjul hver - men bare to kjettinger.

I tillegg manglet de bombrikke.

Sjåførene fikk kjøreforbud for sine doninger fram til påbudt kjetting er skaffet, opplyser tungbilkontrollen i Statens vegvesen.