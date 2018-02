Listhaug om kritikken: – Kom dere videre

Nyheter

Reaksjonen har vært mange etter at Listhaug omtalte pedofile overgripere som monstre. Hun sier til Dagbladet at begrepet er helt riktig å bruke og legger skylden for mediestormen på «mediene i Oslo-gryta» og det hun kaller meningspolitiet.

– Dette handler ikke om min retorikk, eller min måte å ordlegge meg på. Det handler om at vi i Norge har et meningspoliti, som vil bestemme hvordan folk skal få lov å snakke, sier justisministeren.

Blant dem som kritiserte ordbruken, var politiinspektør Arne Johannesen i Sogn og Fjordane. Når det blir påpekt for Listhaug at en del av meningspolitiet er politiet selv, svarer hun:

– Du finner meningspolitiet i mange deler av samfunnet, men jeg har aldri vært avhengig av, eller ønsket meg, deres velsignelse.

Listhaug sier overgrepssaker treffer henne dypt i hjertet og at hennes jobb er å redde barn, ikke diskutere begreper.

– Å forhindre overgrep mot barn er det aller viktigste politiet i Norge skal drive med framover. Det skal komme mer penger til politiet, slik at de kan ta disse personene før de begår overgrep, lover hun.