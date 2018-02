Kraftig børsfall i Oslo

Nyheter

Fallet er bredt, og samtlige av de mest omsatte selskapene faller i verdi. Norwegian faller mest med 8 prosent, Statoil faller 3 prosent, DNB 3,6 prosent, Norsk Hydro 4,7 prosent, Marine Harvest 2,8 prosent, Yara 3,9 prosent og Storebrand 5,7 prosent.

Børsen i Stockholm falt 4 prosent etter åpning, mens børsen i København falt med 3,5 prosent. Fallet kommer etter kraftig børsnedgang i USA og Asia.

Dow Jones-indeksen falt med over 4,6 prosent mandag, og de andre børsindeksene i USA falt også kraftig. Investorene frykter inflasjon og høyere renter. Fallet gjorde mandag til den verste dagen på Wall Street siden 2011.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt tirsdag med 4,73 prosent.

Oljeprisen steg svakt tirsdag formiddag. Et fat nordsjøolje ble i 9.45-tiden omsatt for 67,1 dollar, mens amerikansk lettolje ble omsatt for 63,7 dollar fatet på spotmarkedet.