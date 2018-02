Ap svarer Listhaug: Hun er bare stor i kjeften

Nyheter

Når Ap-leder Jonas Gahr Støre tar til orde for økt hjelp i nærområdene fordi verdens asylsystem er i ferd med å bryte sammen, gjenstår det å se om Arbeiderpartiet virkelig ønsker å stramme inn, mener Listhaug.

– Det er gledelig å høre at enkelte i Ap nå høres ut som de har gått på kurs hos meg og bruker mange av de samme ordene som jeg brukte i valgkampen, da jeg ble forsøkt demonisert av Støre og flere andre. Men om Ap nå våkner, så er det veldig bra, sier Listhaug til NTB.

– Bør selv gå på kurs

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani svarer i samme stil:

– Listhaug bør heller gå på kurs hos Arbeiderpartiet for å lære seg om hvordan man omtaler mennesker, sier han.

– Hun er tøff i kjeften, men mangler oppfølging når det gjelder å stille krav til folk og stille opp for folk. Hun kan kanskje beskrive problemet, men det skorter på politikken, legger han til.

Han mener det er et skille mellom retorikken han selv bruker og den Listhaug er blitt kritisert for.

– Hun bruker ord som godhetstyranniet, men vi sier at vi vil sørge for en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk, sier Gharahkhani.

– Slitsomt

Støre sa til NTB mandag at Ap må justere seg og ta diskusjonen om frykt i lokalsamfunn der flyktninger skal bosettes, uten å bli noe gissel for Frp. – De eier ikke denne diskusjonen, poengterte Ap-lederen.

Listhaug mener det gjenstår å se hvor mye som er nytt fra Ap.

– Jeg håper de legger seg på en strammere linje og at de blir der. Det er forferdelig slitsomt at Ap i det ene øyeblikket er strenge, og i neste øyeblikk myker opp. Det siste så vi nylig da Ap sørget for at voksne afghanske menn som har fått avslag, likevel skal få behandlet søknaden på nytt, sier justisministeren.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann slår tilbake med at Fremskrittspartiet selv er utydelige i innvandringspolitikken. Frp i regjering og Frp utenfor regjering er to forskjellige ting, ifølge Gharahkhani.

Dansk modell

Opprettelse av asylsenter i tredjeland, slik Socialdemokraternes leder Mette Fredriksen i Danmark har foreslått, blir ikke kategorisk avvist av Støre. Ap-lederen understreker at det må være mulig å søke asyl i Norge, men sier at han ikke er prinsipiell motstander av asylsenter i et tredjeland.

– Ap kan lære mye fra Danmark, bemerker Listhaug. Hun sier at spørsmålet om asylsenter i tredjeland er omtalt i regjeringsplattformen og at regjeringen jobber internasjonalt for å se på nye løsninger.

Ifølge Gharahkhani må det et felles EU-system på plass for å få gjennomført det danske forslaget i praksis. Han ønsker diskusjonen velkommen og mener Norge må føre an i arbeidet.

– Vi må finne et nytt asylsystem for Europa, dagens ordning er på bristepunktet. Men vi sier at Norge alene ikke kan gjøre det, sier han.