Regjeringen vil la flere sone med fotlenke

Et høringsforslag regjeringen har sendt ut, innebærer at fotlenkesoning kan være aktuelt for personer som er idømt fengselsstraff på inntil seks måneder. I dag er grensen fire måneder.

Justisministeren fremholder lav tilbakefallsprosent som en av fordelene med hjemmesoning.

– Det er en veldig få som begår ny kriminalitet etter soning med fotlenke, sier justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til NRK.

– I tillegg kan de som soner på denne måten, fortsette på utdanning eller fortsette i jobben sin selv om de soner, sier Listhaug.

Ordningen gjelder ikke straffedømte som har begått alvorlig kriminalitet eller voldskriminalitet.