Politipatrulje rykket ut til krangel på treningssenter

Politiet rykket mandag kl. 16.30 ut på en situasjon i sentrum av Åndalsnes. Situasjonen var i starten uavklart, men politiet meldte kl. 16.50 at de hadde kontroll på situasjonen.

– Det dreier seg om en krangel inne på et treningssenter. Vi er nå i ferd med ta opp forklaring fra de involverte - to menn - for å få klarlagt hva som skjedde.

Det sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Er noen blitt skadd i krangelen?

– Nei, nei. Men de kranglet såpass mye at vi måtte sende patrulje fra lensmannskontoret for å ordne opp. Så det var litt mer enn en vanlig krangel – politiet måtte komme for å løse opp i problemet, sier Gram Franck.