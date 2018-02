God start på året for sjømateksporten

Nyheter

I årets første måned ble det eksportert 198.000 tonn sjømat, ifølge Norges sjømatråd. Det er en volumøkning på 23.000 tonn, tilsvarende 13 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

– Verdiveksten som eksportnasjonen Norge opplever i januar, kommer fra hvitfisksiden, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit.

– Det er gledelig å se at EU-markedet har en sterk volumvekst og til en historisk sett høy pris. Spesielt er det oppløftende at Frankrike tar unna økte volumer. Samtidig øker eksporten av laks til Kina fra januar i fjor, legger han til.

Det var en økning i eksporten av ørret, sild, klippfisk, reker og fersk og fryst torsk. Eksporten av laks og saltfisk er stabil, mens den gikk ned for makrell og kongekrabbe.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er glad for at den positive utviklingen fortsetter i 2018.

– Vi har akkurat lagt bak oss et rekordår. Sjømatnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. Regjeringen har store ambisjoner for denne næringen. Den skal vokse, og den skal skape flere lønnsomme arbeidsplasser, sier statsråden i en pressemelding.