Politiets operasjonsleder meldte søndag klokka 17.50 om ei trafikkulykke i Molde sentrum.

To kjøretøy var involvert i ulykka. Personene som var innblandet, to i hver bil, var uskadd, melder politiet.

– Det skal kun være materielle skader på bilene, opplyste operasjonsleder Per Åge Ferstad til Rbnett rett etter smellen.

Kollisjonen mellom de to bilene førte til at den ene bilen kjørte inn i veggen på bakeriet, slik at et vindu ble knust og et rekkverk ødelagt.

Ambulanse har vært på stedet, men ingen av de involverte trengte ytterligere medisinsk oppfølging.

Molde brannvesen rykket ut for å bistå etter kollisjonen, da det lakk væske fra et av kjøretøyene.

Bilberging kom også til for å fjerne kjøretøyene – ingen av bilene var kjørbare.

Mannskap fra politiet har avhørte de involverte.