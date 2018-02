Nyheter

Klokka 02.05 natt til søndag kjørte en politipatrulje forbi et utested i Molde sentrum. Der observerte de slåssing på stedet.

– To jenter lugget hverandre, og den ene prøvde å stikke fra stedet. Begge to ble tatt med til legevakt for sjekk, forteller operasjonsleder John Bratland ved Møre og Romsdal politidistrikt. Jentene blir anmeldt for ordensforstyrrelse.