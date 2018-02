200 møttes til vinterball i Tresfjord

Nyheter

TRESFJORD: Fredag var det tid for de minste fra første til fjerde klasse å slå seg løs, lørdag møttes elever fra femte til sjuende klasse.

Det er FAU ved Tresfjord oppvekstsenter som står bak arrangementet, som er blitt svært populært.

– Vi prøvde det for første gang i fjor. Det ble så vellykket at vi måtte bare gjenta det. Foreldre stiller også opp, og vi har invitert alle barn i barneskolealder fra Vike friskule og Helland skule hit til Tresfjord. For ungene er det kjempemoro å komme sammen, forteller Wenche Bjermeland i FAU ved Tresfjord oppvekstsenter.

Det blir bekreftet av flere av barna vi snakket med, mens de koste seg med burger og brus i innlagt matpause.

Kvelden var fylt med musikk, ulike aktiviteter og konkurranser, mat og drikke. Og det var ikke bare barna som slo seg løs. En foreldregruppe hadde kledd seg ut og danset til heftige diskorytmer. Presten John Sylte kom rett fra deltakelse i «Norske talenter» og framførte en rap for barna.