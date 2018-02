Vil videreføre støtten til Moldejazz

Nyheter

Kultur- og folkehelseutvalget møtes førstkommende onsdag. Da skal de fastslå pengestøtten til de regionale kulturinstitusjonene i fylket. Nærmere 43 millioner kroner skal fordeles.

Fylkesrådmannen foreslår i sin innstilling å videreføre driftstilskuddet til Moldejazz på linje med i fjor, men oppjustert med 2,6 prosent for inflasjon.

– For 2018 er den statlige andelen redusert med fem prosent. Molde kommune har signalisert at de vil opprettholde tilskuddet på samme nivå som 2017, og fylkesrådmannen tilrår at Møre og Romsdal fylkeskommune gjør det samme, heter det i innstillingen.

Dersom dette blir vedtatt, vil Moldejazz motta et driftstilskudd på 2.495.000 kroner fra fylkeskommunen i inneværende år – i tillegg til et husleietilskudd på 786.000 kroner.

Forslaget til vedtak viser at også de øvrige kulturinstitusjonene får justert opp støtten med mellom 2,0 og 2,7 prosent. Pengene er foreslått fordelt på følgende måte:

Atlanterhavsparken, driftstilskudd: 3.284.000 kroner

Atlanterhavsparken, prosjekttilskudd: 250.000 kroner

IKA Møre og Romsdal: 3.012.000 kroner

Møre og Romsdal kunstnersenter: 1.894.000 kroner

Moldejazz, driftstilskudd: 2.495.000 kroner

Moldejazz, husleietilskudd: 786.000 kroner

Operaen i Kristiansund: 3.736.000 kroner

Geirangerfjord Verdsarv: 1.673.000 kroner

Nordmøre museum: 5.637.000 kroner

Romsdalsmuseet, driftstilskudd: 5.107.000 kroner

Romsdalsmuseet, husleietilskudd: 1.700.000 kroner

Sunnmøre museum: 5.870.000 kroner

Reservepost museum: 1.100.000 kroner

Teatret Vårt, driftstilskudd: 6.394.000 kroner

Teatret Vårt, husleietilskudd: 2.104.000 kroner

VOFO (Voksenopplæringsforbundet), drift/sekretariat: 308.000 kroner

VOFO, rammetilskudd studieorganisasjon: 821.000 kroner