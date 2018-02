Reduserte straffen etter utforkjøring

Nyheter

En romsdaling i slutten 20-åra måtte i slutten av januar møte i Romsdal tingrett tiltalt for brudd på Vegtrafikklovens bestemmelser om å ferdes aktpågivende og varsomt.

Mannen, som er yrkessjåfør, havnet i grøfta helt i slutten av november. Bare hans egen bil var innblandet i uhellet. Verken sjåføren eller passasjeren ble skadet. Bilen hans fikk bare mindre skader.

Det var glatt vegbane som forårsaka uhellet. Det var isete vegbane med nysnø over, heter det i dommen. Mannen anslo at han kjørte i rundt 50 kilometer i timen, på en øde og rett strekning, da bilen snurret rundt og skled over i grøfta på motsatt side.

Påtalemyndigheten mente at straffen for dette burde settes til tap av førerkort i åtte måneder, samt ei bot på 6.000 kroner. Mannen hadde tre prikker da uhellet skjedde.

Dommeren var enig i at mannen burde dømmes, men mente at tap av førerkort i åtte måneder var alt for strengt. Mannens arbeidsgiver hadde varslet at han ville miste jobben dersom han ble uten førerkort så lenge. Dette tok dommer hensyn til. I dommen heter det også «at siktede ikke var svært mye å bebreide for utforkjøringen», og at ingen personer ble skadet.

Sjåføren ble etter dette dømt til å betale ei bot på 6.000 kroner. Førerkortet ble inndratt i tre måneder. Retten ble ledet av tingrettsdommer Eli Brusdal.