Kvinne fra Møre og Romsdal vant 14,8 millioner i Lotto

Mange har nok en drøm om at telefonen skal ringe en lørdagskveld rundt klokka 20.00, med budskapet om at du er den heldige vinneren av førstepremiepotten i Lotto. Denne lørdagen går drømmen i oppfyllelse for ei kvinne fra Møre og Romsdal. Hun var alene om å ha sju rette tall under kveldens Lotto-trekning, og kan dermed vente seg en premie på hele 14,8 millioner kroner, skriver Norsk tipping.

Vinnerkupongen ble kjøpt på Narvesen Grimmergården i Ålesund.

Dette er de sju vinnertallene lørdag 3. februar:

3 - 16 - 22 - 23 - 25 - 27 - 32