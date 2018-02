Tolv gauper skutt på jaktens første dag

Nyheter

Det ble felt elleve gauper i Region Midt-Norge torsdag, viser oversikten i Miljødirektoratets verktøy Rovbase. I tillegg melder Gudbrandsdølen Dagningen om ett individ som ble felt i Lillehammer i Oppland.

I Oppland er det nå seks gauper igjen av jaktkvoten, mens det er 20 igjen i Midt-Norge, skriver Nationen.

Det er bare i rovviltregionene Oppland og Midt-Norge at det er åpnet for kvotejakt. I Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det åpnet for kvotefri jakt.

Kvoten på 38 dyr er den laveste på minst 20 år. I alle år siden 1998 har kvoten vært på over 40 individer.