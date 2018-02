Queen for fullsatt Bjørnsonhus

Nyheter

I ti år har Åge Sten Nilsen og resten av ensemblet tolket Queen i ulike versjoner av showet The Show Must Go On. Nå skal punktum settes med en siste turné. Til forestillingen i Molde er det solgt over 700 billetter. Det betyr et nærmest fullsatt Bjørnsonhus. Showstart er klokka 19.

– Dette har vært et eventyr. Spilt på små og store scener og der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Nå er vi her i Molde. Og her er det kaldt, men varmere enn i Moskva der jeg våknet opp i går. Og jeg kjenner varmen og kjærligheten for Queen fra salen, sier Åge Sten Nilsen.