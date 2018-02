Prins William og Kate ble sjarmert i senk av Frida (1)

Nyheter

Torsdag og fredag var det stor ståhei i Oslo da prins WIlliam og hertuginne Kate var på offisielt besøk. Mange stilte seg opp i gatene i håp om å få et smil eller en klem av det royale besøket fra England. De kongelige hadde et tettpakket program, som blant annet innebar besøk i skulpturparken ved Slottet. Dit hadde Henning Stranden og samboeren Ingunn Eidsæter fra Molde tatt turen sammen med dattera Frida på ett år.

– Ifølge programmet skulle William og Kate ankomme slottsparken klokka 15, så vi møtte opp litt før. Da var det ikke så veldig mange folk der, men da de endelig kom cirka et kvarter seinere, hadde rundt tusen personer møtt opp for å se dem, forteller Henning.

– Vi hadde veldig god plass til å begynne med, men etter hvert begynte det å presse ganske godt på, sier Ingunn.

Da William og Kate var på vei bort dit den lille familien sto, måtte de ta et valg.

– Enten kunne vi holde opp mobilen å filme at de gikk forbi, eller så kunne vi holde opp babyen. Vi gikk for baby. Da var det større sjans for at de la merke til oss, ler Henning.

Det det skulle vise seg å være riktig tankegang. Hertuginne Kate, som venter sitt tredje barn, klarte ikke å gå forbi sjarmerende Frida uten å stanse.

– Hun stoppet og håndhilste på Frida og sa: – You are so cute! What's your name? Vi ble helt starstruck, hun var så vakker. Men Henning klarte å presse fram et svar, ler Ingrunn, som legger til at den grønne lua Frida hadde på seg kun var tilfeldig, og ikke ment som et blikkfang.

– Cozy and green

Ingunn og Henning sto sammen med Erling, en god venn, som har var godt kjent i royale kretser. Han var nemlig gjest da Prince Charles giftet seg med Camilla.

– Han serverte den gode gamle «I kjenne far din»-linja da William gikk forbi, og han stanset for å slå av en prat. De snakket om Charles sitt store engasjement for miljøet, forteller Henning.

Men da William skulle til å gå videre fikk han øye på Frida, og Henning var raskt med å ta fram hånda hennes. William håndhilste, og serverte de famøse ordene som mamma Ingunn klarte å fange på film.

– You look very cozy and very green, sa William til Frida, som så ut til å ta det hele med ro og fatning. Det var verre med foreldrene.

– Hello, he he he, svarte jeg og forsøkte å imitere stemmen til Frida, sier Henning. Ingunn legger til at hun synes det var veldig stas at William beskrev Frida som grønn.

– William har et sterkt miljøengasjement, slik som faren. Vi er også veldig engasjert i miljøet, og synes derfor det var ekstra stas at han kom med den kommentaren. Vi gikk derfra og fniste hele vegen hjem. Begge to var utrolig sjarmerende og hyggelige, sier Ingunn.

Frida fylte nettopp ett år, og kommer nok ikke til å huske så mye av det royale møtet i slottsparken.

– Vi skal sørge for at hun får høre om møtet sitt med både Kate og William. Dette blir ei fin historie å fortelle, sier Ingunn.