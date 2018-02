Måling: Høyre 7 prosentpoeng foran Ap

Nyheter

Det er nå over 7 prosentpoeng mellom de to partiene. Høyre får en oppslutning på 29,9 prosent, mens Ap har 22,7 prosent i målingen, som er utført av Norstat på oppdrag for Vårt Land.

– Høyre vinner nok på å framtre som et effektivt styringsparti, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

De siste ukenes mediedekning av partiene har vært preget av metoo og varslersaker, noe som har rammet begge de to største partiene.

– Blant velgerne ser Høyre ut til å ha kommet seg nokså upåvirket gjennom metoo. For det har vært negativt lys på partiet, også mot ledelsens måte å takle problemene på, sier Aardal.

Han mener målingen avslører stor usikkerhet blant Aps velgere, noe som forklarer mye av partiets fall.

For de øvrige partiene er oppslutningen på målingen som følger (endring fra forrige måling i parentes): SV: 7,4 prosent (-1,0), Sp: 11 (+0,4), KrF: 4,3 (+0,7), V: 4 (+0,6), Frp: 12,8 (-1,1), Rødt: 2,8 (-0,1), MDG (2,7 (-0,9) og andre: 2,3 (+1,1).

Mandatfordelingen viser et solid borgerlig flertall på 92 mandater til de tre regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti.