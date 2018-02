Må møte i retten etter trafikkulykke

Nyheter

Det var i august 2016 at mannen i 20-åra kom kjørende på nordsida av Otrøya, i retning mot Solholmen. Rett etter Ræstad kjørte han baki en traktor som var på veg i samme retning. Begge førerne ble hardt skadd og begge kjøretøyene ble påført store materielle skader.

Den unge mannen var aleine i bilen da ulykka skjedde.

Nå er han tiltalt for brudd på Vegtrafikkloven, for ikke å ha kjørt hensynsfullt, vært aktpågivende og varsom.

Ifølge tiltalebeslutningen kom han i for høy hastighet over en bakketopp, slik at han for seint ble oppmerksom på traktoren foran ham på vegen.

Saka skal gå i Romsdal tingrett i slutten av mars måned.