Krever nye fylkeskommunale arbeidsplasser lagt til Kristiansund

Nyheter

Torsdag ble det kjent at et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å overføre rundt 5.000 arbeidsplasser til fylkeskommunene. Arbeidsplassene er tenkt overført fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og Statlig pedagogisk tjeneste (Statped). I tillegg kommer nedleggelse av Kompetanse Norge (tidligere VOX), Selskapet for industrivekst (SIVA) og Kompetansesenter for distriktsutvikling.

I en pressemelding skriver Kristiansund Arbeiderparti at de støtter forslaget.

– Her kan det være rom for diskusjoner om dette er de riktige institusjonene å desentralisere, men gitt at det blir en realitet, vil Kristiansund Arbeiderparti kreve at Kristiansundsregionen og Nordmøre skal prioriteres når disse arbeidsplassene skal lokaliseres i den nye regionen Møre og Romsdal, skriver Kristiansund Arbeiderparti.

– Kristiansund og Nordmøre har et differensiert arbeidsmarked og bred kompetanse på mange områder for å kunne ivareta regionenes nye oppgaver. Vi er derfor godt rustet for etablering av slike arbeidsplasser, heter det i pressemeldingen.