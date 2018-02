SV tynnet ut alkoforslag fra KrF

Nyheter

– Vi er for en restriktiv alkoholpolitikk, men vi må også sørge for regler som fungerer for folk i hverdagen, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

Kanskje uventet for mange kan regjeringen få drahjelp av SV til å gjennomføre enkelte endringer i alkoholreglene.

– Vi er iallfall villig til å se på forslagene før vi konkluderer, sier Wilkinson.

SV-hjelp

Jeløy-plattformen tar til orde for å utvide salget av alkohol i butikker til klokken 21 på hverdager og lørdager. I tillegg skal Vinmonopolet kunne følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol samt at mikro- og minibryggerier skal få slippe til med sine produkter i vanlige butikker.

Alt dette hadde KrF håp om å få satt en stopper for med sitt opprinnelige forslag under onsdagens debatt om den nye regjeringsplattformen. Det slo fast at regjeringen skal fremme tiltak for redusert alkoholforbruk, noe SV og resten av opposisjonen stiller seg bak.

Men formuleringen som fulgte, nemlig at regjeringen også skal «unngå endringer som gir økt tilgang på alkohol», ble droppet etter SVs ønske.

– Tvilsomt

SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski bekrefter overfor NTB at den opprinnelige ordlyden i KrF-forslaget var for sterk og måtte tynnes ut.

– Vi er opptatt av at alkohol skal omsettes i ordnede former, men i forrige periode tok vi samtidig til orde for at det burde legges til rette for Vinmonopol i flere kommuner, sier hun.

Wilkinson vil imidlertid ikke sprite opp budskapet unødvendig. Han sier det tvert imot er «svært tvilsomt» om SV vil gå inn for å øke den generelle grensen for salg av alkohol i butikker til klokken 21. Men justeringer i regelverket kan SV kunne støtte, ikke minst når det gjelder salg av mikrobrygg.

– Vi har ikke behandlet noen av disse sakene i gruppa ennå. Men vi er som sagt villig til å vurdere forslagene som regjeringen kommer med, sier han.