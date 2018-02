Nyheter

Flere bilister reagerte i morgentimene torsdag på at det er et rødt lys ved den vestlige innkjøringen til Haukabøtunnelen vest for Molde.

Ifølge 1FM, som har sjekket med Vegtrafikksentralen Midt-Norge, så skyldes det røde lyset en feil.

Entreprenør skal være på veg til stedet for å fikse problemet. Trafikantene kan bruke tunnelen på vanlig måte enn så lenge, melder Vegtrafikksentralen.