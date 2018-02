I fjor drakk vi 12 millioner liter mindre melk

Nyheter

I fjor drakk vi totalt 371.419.000 liter med melk, mot 383.420.000 liter året før. Det er en nedgang på 3,1 prosent totalt. Nedgangen på 3,8 prosent tilsvarer at vi drakk 2,8 liter mindre melk per person i 2017 enn året før.

– Melkefallet bekymrer oss ettersom melk er den viktigste, og ikke minst en enkel kilde til jod og kalsium i kostholdet vårt. Nyere forskning viser at jodinntaket hos deler av den norske befolkningen er så urovekkende lavt at behovet for tiltak er akutt. Dette gjelder særlig gravide og ammende, sier Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

Anbefaling

Etter anbefaling fra Nasjonalt råd for ernæring anbefaler helsemyndighetene et daglig inntak av tre porsjoner magre meieriprodukter. Minst to av disse bør være melk, syrnet melk eller yoghurt. Dette kan bidra til å sikre anbefalt inntak av kalsium og jod i et sunt og variert kosthold.

– Vi er glade for at myndighetene tar dette på alvor og har gjort rådet om meieriprodukter enda tydeligere. Nå gjelder det å få ut denne viktige informasjonen til folk flest. Det er vanskelig å navigere gjennom jungelen av dietter, slanketips og kostholdsråd fra mer eller mindre seriøse avsendere. Vi kan ikke overlate den viktige jobben rundt ernæring til bloggere, synsere eller ufaglærte, mener hun.

Hun får støtte fra Vegard Lysne, som har mastergrad i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen.

– Bekymringsfullt

– Jeg er helt enig med Berg Hauge at inntaket av jod og kalsium, spesielt for deler av befolkningen, er bekymringsfullt. Man kan fint dekke behovene fra andre matvarer, men for dem som tåler melk og meieriprodukter, er det en veldig fin kilde til mange viktige næringsstoffer, og bør absolutt inngå i et sunt og variert kosthold, understreker han.

Lysne er også enig i at det er vanskelig for folk å finne fram til gode råd i mylderet av budskap.

– Her har fagfolk et ansvar for å ta tak i «debatten» og rydde opp, sier Lysne.