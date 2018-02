Disse tre skal kjempe om prestisjeprosjekt på Hjelset

Nyheter

– Vi har invitert tre norske aktører til å komme med sine tilbud. Hent AS, Skanska Norge AS og Betonmasthæhre AS er alle sterke og kompetente leverandører med efaring fra teknisk kompliserte prosjekt, sier prosjektdirektør Helle Jensen.

To utenlandske leverandører, en tyrkisk og en italiensk, ble avvist da de ikke tilfredsstilte kvalifikasjonskravene for oppdraget. Jensen er likevel godt fornøyd med responsen fra både inn- og utland.

– Tallet på interesserte søkere viser at entreprisestrategien som er valgt for oppdraget samsvarer godt med tilgangen på kompetanse og kapasitet i markedet, sier hun.

Leverandørene har frist til 20. april med å sende inn sine tilbud. Deretter gjennomfører SNR-prosjektet forhandlinger framt il en leverandør blir valgt. Det beste tilbudet blir vurdert ut fra pris, oppgaveforståelse og kompetanse fra leverandørene.