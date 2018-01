Stortinget stopper regjeringens plan om mer søndagshandel

Nyheter

Fire dager etter at kulturminister Trine Skei Grande (V) sendte forslag om utvidet søndagsåpent ut på høring, slår opposisjonen på Stortinget fast at de ikke ønsker noen liberalisering.

– Da slipper regjeringen å kaste bort tiden sin med å jobbe med forslag som åpner for mer søndagshandel. Det er fint, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold-Vedum til NRK.

Også i regjeringsplattformen som Høyre, Frp og Venstre ble enige om på Jeløya, heter det at regjeringen ønsker å liberalisere reglene for handel på søndag.

Men i forslaget som stortingsflertallet står bak, heter det at regjeringen bes om ikke å liberalisere reglene for søndagshandel, slik at ikke flere må jobbe på helligdager.

Utredningen som Grande sendte på høring rett før helgen, tar blant annet til orde for å utvide dagens arealbegrensning på 100 kvadratmeter opp til 150 kvadratmeter for søndagsåpne butikker. Søndagshandel i flere handelsbransjer enn kiosk og dagligvare er også et av forslagene.

Vedum sier at søndagen fortsatt skal være annerledesdagen der folk kan gå på fotballkamp, være med familien, gå på tur, i kirken eller rett og slett gjøre ingen ting.

Lederen av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Tone Trøen (H), sier at forslaget som fremmes av de fire partiene ved starten av stortingsmøtet onsdag er spesielt og litt useriøst.

– Nå sier stortingsflertallet at de verken vil lytte til høringssvarene eller vurdere forslagene om søndagshandel. Det er synd, sier hun til NRK.