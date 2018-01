Listhaug forsvarer «monster»-betegnelsen

Nyheter

Reaksjonen har vært mange etter at Listhaug omtalte pedofile overgripere som monstre. Høy og lav har påpekt at benevnelsen er skivebom fra den ferske justisministeren. Listhaug har derimot stått ved uttalelsen.

– Når det gjelder pedofile overgripere som voldtar barn eller bestiller overgrep på nett, så gjør de noe av det verst tenkelige man kan gjøre. De er monstre, sier Listhaug til NTB onsdag.

Tirsdag skrev mangeårig tidligere leder i Politiets Fellesforbund, nå politiinspektør Arne Johannessen i Politiforum, at Listhaug ikke bidrar til gode holdninger i politiet med sitt utspill.

Skape tillit

– Politiet skal møte gjerningspersoner og offer med den samme respekten og behandle alle uten å dømme dem for den handlingen de har gjort. Dette er krevende, skriver Johannessen.

Han legger til at alle forstår at det vil være mer krevende når justisministeren kaller en gruppe mennesker for monstre når politiet skal skape tillit til overgriperen i arbeidet med å oppklare forbrytelsene de har begått.

– Jeg vil sterkt oppfordre min øverste sjef å korrigere sin omtale av disse overgriperne, avslutter Johannesen.

– En avsporing

Listhaug svarer imidlertid klart på tiltalen og forsvarer hvorfor hun har bruker sterke uttrykk. Det ligger ingen plan om å endre på strafferettspleie eller praksis overfor overgripere, men justisministeren har et ønske om å plassere offeret, barna, i høysetet.

– Diskusjonen om retorikk er en avsporing som setter gjerningsmannen i sentrum istedenfor de som burde løftes fram, nemlig de forsvarsløse barna. Noen fremstiller gjerningsmenn som ofre, sier Listhaug til NTB.

– I denne typen saker er det bare barna som er ofre. Derfor kommer jeg til å fortsette å bruke tydelig tale for å sette viktige tema på dagsorden, sier hun.