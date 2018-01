Krever fire ukers varetekt for torpedoen som skal ha truet Røkke

Nyheter

Den 60 år gamle mannen, som er en kjent torpedo og pengeinnkrever, ble pågrepet og siktet tirsdag. Onsdag ble han framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Siktelsen dreier seg om forhold fra november i fjor til nå. Det er Kjell Inge Røkke selv som har anmeldt 60-åringen for utpressing, opplyser politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til NTB.

Røkke har forklart at han fikk trusler via epost, telefon og tekstmeldinger. Siktede skal også for kort tid siden ha oppsøkt Røkke i et garasjeanlegg på Aker Brygge.

Alvorlige

Ifølge Meeg-Bentzen kan truslene betegnes som alvorlige og av en karakter som kan medføre fengselsstraff.

VG har tidligere omtalt forholdet mellom Røkke og torpedoen, samt kunsthandleren Per Orveland, som tidligere var samboer med Røkkes avdøde ekskone. Overfor VG hevdet Orveland at Røkke skyldte ham penger fordi han for noen år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og torpedoen.

Meeg-Bentzen sier siktelsen er knyttet til dette forholdet.

– Det er det jo naturlig å tenke seg. Nå skal politiet etterforske for å bringe klarhet i saken, sier han.

– Vil det kunne komme flere pågripelser?

– Det kan vi ikke utelukke, sier politiadvokaten. Ifølge NRK skal torpedoen ha krevd et større pengebeløp angivelig fordi han mener Røkke har svertet hans gode navn og rykte, men Meeg-Berntzen ville onsdag ikke si noe om hva slags beløp det dreier seg om.

– Hva er bakgrunnen for utpressingen?

– Det er spørsmål som etterforskningen vil se på.

Fire uker

Politiet har begjært varetektsfengsling i fire uker, og fikk i retten dommerens medhold i at rettsmøtet skulle gå for lukkede dører.

Siktedes forsvarer, advokat Benedict de Vibe, sier at klienten ikke erkjenner straffskyld. 60-åringen er tidligere straffedømt. Vibe sier også til NTB at politiet har begjært to av fire uker i varetekt i full isolasjon.

– Det er jo helt vilt og noe som er forbeholdt de groveste forbrytelsene, sier han.

Kjennelsen er ventet senere onsdag.

Røkkes rolle

Vibe mener også det faktum at det at det er Røkke som har anmeldt 60-åringen, spiller en rolle i saken.

– Hvis det var Hans Hansen som hadde anmeldt en sånn sak, så hadde ikke min klient blitt varetektsfengslet, mener han.

Men det avvises av Meeg-Bentzen.

– Det spiller ingen rolle for meg hvem som er fornærmet i saken, sier han.

Rasmus Woxholt, som er bistandsadvokaten til Kjell Inge Røkke, ønsker ikke å gå i detaljer om hva saken handler om.

– Nå må politiet få ro til å etterforske, sier han til NTB.