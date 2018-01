Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder på Twitter at de har hatt kontroll i Sandsbukta onsdag.

Det var det flere bilførere som fikk merke.

14 fikk forenkla forelegg for fartsoverskridelse i 60-sona. To bilførere anmeldes med førerkortbeslag for å ha kjørt i henholdsvis 98 km/t og 89 km/t i 60 km/t.

I tilleg ble det gitt ett forenkla forelegg for håndholdt mobiltelefon og ett gebyr for ikke bruk av bilbelte.