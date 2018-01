Forsinkelser og innstilte avganger til Oslo

Nyheter

En rekke avganger til og fra Gardermoen er enten forsinket eller innstilt. Årsaken er vinterværet i hovedstaden.

– Flyene har ikke vinterdekk, for å si det sånn. Vi rydder snøen i løpet av dagen og gjør alt vi kan for å legge forholdene til rette. At flysikkerheten er ivaretatt er vår første prioritet, sier Lasse Vangstein, pressetalsmann i Avinor, til NTB.

Dette påvirker også flytrafikken i Molde. Avinor opplyser at Oslo-flyet til SAS fra Molde klokka 09.25 ble utsatt til klokka 10, mens Norwegians avgang klokka 09.45 ble innstilt.

Begge morgenflyene til Oslo gikk imidlertid som normalt. Flytrafikken til Bergen skal også gå som normalt.

SAS-flyet fra Oslo til Molde, som skulle landet 09.00, ble forsinket med rundt 40 minutter. Norwegian-flyet fra Oslo, som skulle landet 09.20, ble innstilt.