Trafikkulykke på Eide - meldt om frontkollisjon

Politiet melder at de er på veg til Nås i Eide etter melding om ei trafikkulykke. Ifølge meldingen skal de dreier seg om en frontkillisjon i ei 80-sone.

På Twitter melder politiet at det kan være tre biler involvert i ulykka. 110-sentralen i Møre og Romsdal melder at ambulanse er på stedet, og at det tilsynelatende skal dreie seg om lettere skader.

Politiet melder at to personer får behahandling på stedet, mens en person er sendt til sjukehus med ukjent skadeomfang.

– Brannvesenet var på stedet før oss, og meldte om at to personer ble tatt hånd om av ambulanse på stedet og en tilfeldig forbipasserende lege. Vi har ikke kjennskap til skadeomfanget på den tredje personen som ble sendt til sjukehus, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland.

Han forteller at bilene ligger utenfor vegen, og at det kan se ut som en frontkollisjon.

– Men det kan vi ikke bekrefte. Vi har ikke gjort nok undersøkelser på stedet til å uttale oss om hverken årsak eller hendelsesforløp, sier Bratland.

Det skal være svært glatt på stedet. Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet, og vil bli stengt en kort periode i forbindelse med bilberging, melder politiet.