Synger ut deponiprotest

– Det var for meg viktig å bruke ord og toner for å prøve å synliggjøre den store utfordringen vi her på Nordvestlandet står ovenfor med tanke på de for meg skremmende planene for lagring av giftig avfall på Raudsand, sier Per Aarsund i et presseskriv.

Musiker, byggmester og villsaubonde Per Aarsund fra Tingvoll urframførte sin protestvise «Rausandvisa» under dugnadskonserten på Tingvoll mot deponiplanene på Rausand i Nesset forrige helg.



Demonstrasjon på Tingvoll mot deponi for farlig avfall på Raudsand – Vi kommer ikke til å gi oss Engasjementet mot deponiplanene på Raudsand var stort da et sted mellom 200 og 300 engasjerte deponimotstandere samlet seg for konsert og fakkeltog på Tingvoll lørdag kveld.

– Planene for det store avfallsdeponiet medfører at det vil bli transportert store mengder farlig uorganisk avfall sjøveien opp langs kysten og inn til Raudsand, der avfallet som ikke kan gjenvinnes skal lagres til evig tid, sier Aarsund.

Han opplevde det dramatisk da frakteskipet Federal Kivalina gikk på land på sørvestspissen av øya i Oktober 2008, fullastet med aluminiumoksid. På tross av fine værforhold der Freifjorden er brei og leden god, og med norsk los om bord, gikk den 200 meter lange båten på grunn, og ble liggende der i flere dager.

– Jeg husker at under omlossingen fra skipet og over på mindre fartøy så ble skogbunnen på øya farget hvit av aluminiumoksidpulveret, og jeg tenkte den gang at dette sikkert ikke er så bra for beitedyr å få i seg.

– Protestvisa mi vil sikkert bli til glede for noen og til irritasjon for andre, slik som samfunnsengasjerte sanger ofte blir hos folk som blir berørt av tiltak de ikke er herre over, skriver Aarsund.

– Jeg har registrert at det er mange kvinner som er imot disse planene om deponi og det har vel sin naturlige forklaring i at kvinnene er mer opptatt med de «små» og viktige tingene her i livet, som at folk skal få leve i gode omgivelser uten trusler mot liv og helse, sier Aarsund og tilføyer: Som villsaubonde så har jeg den erfaringen at ved fare så tenker bukkene som oss mannfolk, kortsiktig og satser på manndom og pondus, mens søyene bruker hodet, tenker langsiktig, og berger unna lammene og flokken. Så kanskje er ikke folk og sauer så ulike i gitte situasjoner, undrer Aarsund med et glimt i øyet.

Visesnekkeren poengterer at han er fullt klar over at faren for å bli stemplet som bakstreversk og lite solidarisk med folk som ønsker seg arbeidsplasser og gode inntekter i noen år framover er stor:

– Jeg kan leve godt med å bli omtalt som bakstreversk, men jeg lever ikke godt med tanken på at kommende generasjoner må ta hånd om enorme mengder avfall til evig tid. «Rausandvisa» ble skrevet i frykt for at planene skal bli en realitet. Men jeg håper folk tar til vettet, det er ingen skam å snu, og jeg sier som hederskarene Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta i sangen Sami Ædnan, « joik/ sang har større kraft enn krutt», sier Per Aarsund i presseskrivet.

Han opplyser at han har gitt ut 6 cd plater med egne sanger i viserocksjangeren på nordmørsk, og planlegger å gi ut ny plate til våren.