Betalte ut drøyt 44 millioner kroner i erstatning til pasienter og pårørende i Møre og Romsdal

Fjorårstallene fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at mottatte saker og utbetalinger ligger stabilt sammenlignet med 2016. Det skriver NPE i en melding.

Drøyt 44 millioner

Tallene fra Møre og Romsdal viser at det var en viss nedgang i antall mottatte saker i 2017 sammenlignet med foregående år – 224 mot 242 i 2016.

De samlede utbetalingene er derimot noen lunde de samme som året før. 44.179.238 kroner ble betalt ut i fjor, mot 44.490.941 året før.

Økning på 3,5 prosent

Nasjonalt fikk NPE 5.823 nye saker i fjor, en økning på 3,5 prosent fra året før. Dette er det høyeste antallet nye saker NPE har mottatt i løpet av ett år.

I 2017 utbetalte NPE 979,4 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

– Dette er 7,6 millioner kroner mindre enn i 2016, noe som i vår sammenheng er lite. En sak med stor erstatningssum kan alene kan utgjøre denne forskjellen, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

Store variasjoner

Det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet i Norge i fjor var på 744.000 kroner. Dette snittet er så godt som uendret fra 2016.

Erstatningssummene varierer fra minstebeløpet på 10.000 kroner til flere millioner kroner, opplyser NPE.

– Vi vet at det det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden er viktig for å komme seg videre, og det er jo nettopp dette erstatningsordningen skal sørge for, sier Jørstad.