Datatilsynet vil begrense Remas handlehistorikk

Nyheter

Etter Datatilsynets kontroll sier Rema 1000 seg villig til å slette informasjon om hvilke varer du har handlet etter tre år, skriver VG.

– Datatilsynet kan forstå at det å gi kunden en oversikt over og innsikt i sine kjøp, kan ha en viss verdi. Samtidig har vi vanskelig for å se at det virkelig er nødvendig å lagre kjøpsdata, ned til hver minste detalj, i fem år for det formål å kunne gi kunden oversikt, står det i tilsynets kontrollrapport.

Tilsynet peker også på at konkurrentene Coop og Trumf sletter slike data etter henholdsvis to og tre år. Når man handler med appen Æ, registreres blant annet hvilke varer du handler, beløp, rabatter, dato og klokkeslett, hvilken butikk du handlet i og hvordan du betalte for varene, ifølge kontrollrapporten.

Tilsynet mener også at Rema 1000 heller ikke har fått et klart nok samtykke fra de handlende til å bruke disse dataene til analyse og profilering av kundene.

– Analyse benyttes for å tilby relevante priskutt og markedsføring, og gjøres kun der kundene har gitt eget samtykke til dette i appen. Kundene kan enkelt styre sine personvernsinnstillinger under «profil» i Æ-appen, skriver Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, til VG.