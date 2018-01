150.000 personer i Norge har kols

Nyheter

Det har vært uklart hvor mange mennesker som har kols i Norge. Det skyldes blant annet at de fleste har milde sykdommer og at mange ikke er klar over at de har sykdommen.

De nye beregningene er gjort på basis av helseregistre, tall fra den siste helseundersøkelsen i Tromsø og annen forskning. Datagrunnlaget er gjennomgått av fagmiljøene ved universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø, samt Folkehelseinstituttet.

Resultatet av gjennomgangen beregninger som viser at rundt 6 prosent av befolkningen over 40 år har sykdommen.

De verst rammede må stadig legges inn på sykehus, særlig i forbindelse med influensa og luftveisinfeksjoner. Over 10.000 av disse innlegges hvert år på sykehus, og nesten én av tre av disse legges inn på nytt innen 30 dager.

Kols er en sykdom som innebærer kronisk nedsatt lungefunksjon, og skyldes først og fremst røyking, men også for eksempel støv i arbeidsmiljøet, ifølge overlege Per Nafstad ved avdeling for ikke-smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet.

Sykdommen kan ikke kureres, men behandling kan lindre symptomene, og særlig røykestopp er viktig. Kols er en av de fire viktige ikke-smittsomme sykdommene som til dels er forbundet med risikofaktorer som røyking, kosthold, fysisk inaktivitet og alkohol. De andre er hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes.