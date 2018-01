Nyheter

Det var like etter klokken halv tolv lørdag kveld nødetatene ble varslet om et brann i et bolighus i Fræna. Det var pipa som hadde tatt fyr. Brannvesenet rykket ut til Elnesvågen og fikk raskt kontroll på brannen.

En mann i 40-åra og hans sønn skal ha befunnet seg i boligen da pipa tok fyr og tok seg selv til legevakt for en sjekk.

Politiet opplyser at det skal ha oppstått noen sotskader på boligen i forbindelse med brannen.