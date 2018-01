Kjørte av vegen på Midsund

Nyheter

Tidlig søndag morgen, i 3.30-tida, ble nødetatene varslet om et kjøretøy som skal ha kjørt av vegen på Midsund. Det satt to personer i bilen. Mannen i 30-åra som var passasjer tok seg til sjukehuset i Molde for en kontroll, mens sjåføren dro hjem.

Politiet var ikke kjent med årsaken til uhellet og ønsket å undersøke forholdet nærmere. Derfor oppsøkte politiet sjåføren, en mann i 20-åra, søndag formiddag. Han forklarte at han hadde svingt av vegen for å unngå et dyr i vegbanen. Politiet har ikke noen mistanke om promillekjøring.