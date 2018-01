Tømte pulverapparat inne på utested i Molde

Nyheter

Fire personer, i midten og slutten av 20-åra er mistenkt for ugjerningen.

Det var like før klokka ett natt til lørdag at et pulverapparat ble tømt inne på et utested i Molde.

– Politiet kom til stedet, og fikk tatt ID på alle de fire personene, som blir avhørt senere. De ble alle vist bort fra stedet, sier operasjonleder Borge Amdam til Rbnett lørdag morgen.

Tømmingen av pulverapparatet hadde ikke så stor innvirknig på utestedet at det påvirket øvrige gjester i stor grad, i følge opplysningene operasjonssentralen har.

– Det vil komme en anmeldelse fra utestedet, og det vil nok bli aktuelt både med straffeansvar og erstatningsansvar, sier operasjonsleder Amdam.